Großbritannien : Millionen Briten feiern mit „Jubilee“-Picknicks

London Auch am Pfingstsonntag wird die Queen weiter gefeiert. Millionen Menschen beteiligten sich am „Big Lunch“.

Landesweit haben Menschen in Großbritannien bei gemeinsamen Picknicks das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. gefeiert.

Im Londoner Cricket-Stadion The Oval nahmen auch Thronfolger Prinz Charles und seine Ehefrau Herzogin Camilla an einem „Jubilee Lunch“ teil, die Queen-Schwiegertochter schnitt dabei eine Torte an. Aus Filz war ein sechs Meter langes Kuchenbuffet aufgefahren worden.