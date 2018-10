später lesen nachwuchs Ministerpräsident Günther zum zweiten Mal Vater FOTO: Carsten Rehder FOTO: Carsten Rehder Teilen

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist zum zweiten Mal Vater geworden. Wie ein Regierungssprecher am Samstag in Kiel berichtete, kam die kleine Luise in den frühen Morgenstunden zur Welt. dpa