Miriam Höller hat eine neue Liebe

Miriam Höller, Ex-Kandidatin der Castingshow „Germany's Next Topmodel“ (GNTM), zeigt sich nach zwei schweren Schicksalsschlägen wieder glücklich. Auf Facebook postete die 31-Jährige aus Mülheim an der Ruhr am Freitag ein Foto von sich mit ihrem neuen Freund aus Kanada. dpa