später lesen Model und Moderatorin „Miss Germany“ Soraya Kohlmann will studieren FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Twittern

Teilen



Die amtierende „Miss Germany“, Soraya Kohlmann aus Leipzig, zieht es nach einem Jahr als Schönheitskönigin an die Universität. Sie wolle von Oktober an Betriebswirtschaftslehre (BWL) studieren, sagte die 19-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Rust bei Freiburg. dpa