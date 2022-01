Royals : Missbrauchsskandal: Prinz Andrew verliert Palast-Rückhalt

London/New York Ausgerechnet im Jubiläumsjahr der Queen droht ihrem zweitältesten Sohn Andrew in den USA ein Prozess. Der Palast zieht nun im Missbrauchsskandal die Notbremse. Um den Skandal-Prinzen wird es zunehmend einsam.

Vorwurf des sexuellen Missbrauchs

Die Anwälte des Prinzen hatten bis vor kurzem gehofft, die Zivilklage noch im Keim ersticken zu können. Doch deren Einwände lehnte ein New Yorker Gericht am Mittwoch ab. Sollte es nun nicht noch zu einer außergerichtlichen Einigung kommen, steht Andrew ein Prozess bevor.

Mehr als 150 britische Militär-Veteranen hatten die Queen in einem offenen Brief aufgefordert, Prinz Andrew von seinen Rollen im Militär zu entbinden, da er den damit verbundenen hohen Standards an ehrenhaftes Verhalten nicht gerecht geworden sei. „Wäre dies irgendein anderer ranghoher Militäroffizier, wäre es indiskutabel, dass er noch im Amt wäre“, hieß es in dem Schreiben. Wie schnell die Queen darauf reagieren würde, hatten wohl die wenigsten erwartet.