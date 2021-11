Rap-Ikone : Missy Elliott auf Hollywoods „Walk of Fame“ mit Stern geehrt

Los Angeles Sie zählt zu den erfolgreichsten Frauen im Rap- und Hip-Hop-Geschäft: Missy Elliott ist nun auf dem „Walk of Fame“ mit einem Stern geehrt worden - und war auf der Zeremonie sichtlich gerührt.

Als Gastrednerinnen nahmen ihre Kolleginnen Ciara (36, „I Bet“) und Lizzo (33, „Truth Hurts“) an der Zeremonie im Herzen von Hollywood teil. Für sie sei Missy Elliott „der hellste Stern“ in der Welt, sagte Lizzo. „Du weißt gar nicht, was du für so viele schwarze Mädchen getan hast.“ Lizzo würdigte die „Queen des Hip Hop“ als wichtige Wegbereiterin.