Film Mit 90 Jahren: Michael Caine bestätigt Karriereende

Nun soll wirklich Schluss sein: Im Alter von 90 Jahren hat der britische Schauspieler Michael Caine sein Karriereende bestätigt. „Ich sage immer, dass ich in den Ruhestand gehe. Nun, das bin ich jetzt“, sagte Sir Michael der BBC. Er habe in seinem jüngsten Film „The Great Escaper“ die Hauptrolle gespielt und „unglaubliche“ Kritiken erhalten. „Was soll ich machen, um das zu toppen?“, sagte Caine. In dem Film spielt er einen Kriegsveteranen, der aus seinem Altersheim verschwindet, um sich auf den Weg zu den Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag des D-Days in Frankreich zu machen. Der Film wird in Deutschland unter dem Titel „In voller Blüte“ ab dem 23. November zu sehen sein.