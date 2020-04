Leben in Corona-Zeiten : Mit Hausmusik gegen den Koller: „Musik ist systemrelevant“

Roland Pongratz, Musikalischer Leiter der „Volksmusikakademie in Bayern“ in Freyung, an der Harfe. Foto: Ernst Wrba/Roland Pongratz/dpa

München In der Corona-Krise stehen in vielen Städten Menschen auf den Balkonen und singen oder spielen ein Instrument. Musik verbindet - und hilft im Kampf gegen den Lagerkoller. Das häusliche Musizieren erlebt ein Revival.

Musik als Ablenkung: „Die Hände und der Geist sind beschäftigt, da kann man an nichts anderes mehr denken. Auch nicht an Viren und Fallzahlen. Für mich ist das eine Erholungspause“, sagt Bodendörfer. Auch wenn es irgendwann mal einen Impfstoff geben und die Corona-Krise Geschichte sein wird, will sie am Musikmachen dranbleiben. „Vielleicht nicht mehr so häufig, aber der Spaß am Musikmachen ist zurück“, sagt sie.