Mit Satire und Sozialkritik geht Rios Karneval zu Ende

Mit einer Parade der besten sechs Sambaschulen ist der weltberühmte Karneval von Rio de Janeiro zu Ende gegangen. Die Tänzer und Musiker zogen in der Nacht auf Sonntag zum letzten Mal durch das Sambódromo in der Millionenmetropole am Zuckerhut. dpa