Der Sänger der Rockband Kings of Leon, Caleb Followill (37), und seine Ehefrau, das Model Lily Aldridge (33), sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Ihr Sohn Winston Roy kam am vergangenen Dienstag zur Welt, wie Aldridge am Samstag auf Twitter bekanntgab. dpa