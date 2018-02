später lesen Süßigkeiten-Tabu Model Monica Ivancan bekam als Kind keine Schokolade FOTO: Britta Pedersen FOTO: Britta Pedersen Teilen

Model und Moderatorin Monica Ivancan (40) musste als Kind heimlich Schokolade essen. Ihre Mutter und ihre Vater hätten es verboten, sagte sie am Rande der Verleihung des Best Brands Award am Mittwoch in München. dpa