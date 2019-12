Tod mit 86 Jahren : Modeschöpfer Emanuel Ungaro gestorben

Paris Er war den Frauen zugetan, manche nannten ihn den „Casanova der Pariser Mode“. Nun trauert die glitzernde Fashion-Hauptstadt um einen ihrer legendären Couturiers.

Der Modeschöpfer Emanuel Ungaro ist tot. Der Designer sei bereits am Samstag in Paris im Alter von 86 Jahren gestorben, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Sonntag unter Berufung auf seine Familie.