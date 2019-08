Strictly Come Dancing : Motsi Mabuse in London: Dance-Jurorin in rotem Tüll

Motsi Mabuse in London: Dance-Jurorin in rotem Tüll

London Mit breitem roten Tüllrock hat „Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse (38) ihren bevorstehenden Start als Jury-Mitglied der britischen Version des Tanzwettbewerbs gefeiert.

Jury, Tanzprofis und Kandidaten präsentierten sich am Montagabend in London bei einer ausgelassenen Auftaktparty. Die populäre Serie, die in Großbritannien „Strictly Come Dancing“ heißt, startet am 7. September. Mabuse, Mutter einer einjährigen Tochter, will dafür zwischen Deutschland und Großbritannien pendeln.