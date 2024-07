Vorfall vor Konzert Mutmaßlicher Taylor-Swift-Stalker bleibt in Gewahrsam

„Die Drohungen waren so massiv, dass eine Gefahr für beide Personen nicht ausgeschlossen werden konnte“, sagte ein Polizeisprecher am Tag nach der ersten von drei Swift-Shows in der Ruhrgebietsstadt. Das Amtsgericht Gelsenkirchen habe bis Samstag „eine längerfristige Ingewahrsamnahme zur Gefahrenabwehr“ angeordnet. „Der Verdächtige bleibt so lange in Gewahrsam, bis Frau Swift Nordrhein-Westfalen ganz sicher verlassen hat.“