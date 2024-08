Londoner Konzert Nach Terroralarm in Wien: Taylor Swift ist zurück auf Bühne

Die Musikerin („I Can Do It With A Broken Heart“, „Lavender Haze“) hatte auf ihrer „Eras Tour“ auch mehrere Konzerte in Deutschland gespielt. Auch nach London waren Fans aus Deutschland gekommen. Ihr vorerst letztes Konzert in Europa spielt Swift am Dienstag im Wembley-Stadion. Im Herbst sind Konzerte in Nordamerika geplant.