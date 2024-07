Musik Nach Trump-Kommentar eines Musikers: Black stoppt Tournee

Die Aussage von Gass hatte für viel Wirbel gesorgt und war von vielen Seiten scharf kritisiert worden. „Ich bin von dem, was bei der Show am Sonntag gesagt worden ist, überrumpelt worden“, schrieb Black nun. „Ich würde hasserfüllte Sprache oder politische Gewalt in jeglicher Form nie billigen.“ Gass entschuldigte sich via Instagram: Der Satz sei „absolut unangebracht, gefährlich und ein schrecklicher Fehler“ gewesen.