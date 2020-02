Schauspielerpaar : Nachwuchs für Laura Prepon und Ben Foster

Los Angeles Die Familie ist größer geworden. Die Schauspielerin Laura Prepon hat ein Kind zur Welt gebracht. Ob's ein Junge ist oder ein Mädchen hat sie erst einmal für sich behalten.

Die US-Schauspieler Laura Prepon (39, „Orange is the New Black“) und Ben Foster (39, „Feinde – Hostiles“) haben Nachwuchs bekommen.