Film-Ikone : Nadja Tiller an Corona erkrankt: „Es geht mir gar nicht gut“

Hamburg Nadja Tiller erholt sich von den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung. Das Gröbste hat sie wohl überstanden, aber gut fühlt sich die Schauspielerin noch lange nicht.

„Es geht mir gar nicht gut. Ich habe die Krankheit jetzt wohl mehr oder weniger überstanden. Aber alles ist so anstrengend. Ich bin kaputt und müde“, sagte die Schauspielerin, die in einer Seniorenresidenz in Hamburg lebt, der „Bild“-Zeitung. Wo sie sich angesteckt hat, wisse sie nicht. Ihr Management bestätigte die Erkrankung am Montag.