Aufrechter Gang : Namenspate für Menschenaffen: Lindenberg stolz auf „Udo“

Pforzen/Hamburg Offiziell heißt er Danuvius guggenmosi, sein Beiname aber ist „Udo“: Forscher haben einen Menschenaffen nach Udo Lindenberg benannt, der sich äußerst geehrt fühlt.

„Ich war schon immer ein Freund des aufrechten Gangs“, sagte Lindenberg der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Denn „Udo“ könnte die bisherige Sichtweise auf die menschliche Evolutionsgeschichte grundlegend in Frage stellen: Nach Einschätzung der Wissenschaftler weist sein Skelett darauf hin, dass sich der aufrechte Gang in Europa statt in Afrika und früher als bislang angenommen entwickelt hat.