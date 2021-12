James-Bond-Star : Naomie Harris berichtet von #MeToo-Vorfall

Großbritannien Die Schauspielerin facht die Debatte über sexuelle Übergriffe und Sexismus wieder an. Sie erzählt davon, wie ein Kollege ihr bei einem Casting unter den Rock gefasst habe. Einen Namen nannte sie nicht.

Einen Namen nannte sie nicht. Was daran so schockierend gewesen sei, sei die Tatsache, dass wegen der Prominenz des Filmstars niemand im Raum etwas gesagt habe. Angesichts des Ausmaßes solcher #MeToo-Erlebnisse in der Branche sei dies für sie glücklicherweise der einzige Vorfall dieser Art gewesen.

Seit rund vier Jahren gibt es in der öffentlichen Debatte eine größere Sensibilität vor allem gegenüber Machtmissbrauch in beruflichen Zusammenhängen. Im Oktober 2017 traten Enthüllungen über den amerikanischen Filmproduzenten Harvey Weinstein die #MeToo-Debatte über sexuelle Übergriffe und Sexismus los. Auch in anderen Bereichen - etwa in der Musikbranche oder im Sport - wurden seitdem Fälle öffentlich gemacht.