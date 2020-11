„Ausgeknockt“ : Natascha Ochsenknecht hat Corona

Berlin Übler Husten, schlimme Gliederschmerzen: Natascha Ochsenknecht hat ziemlich ziemlich unter ihrer Covid-19-Erkrankung gelitten. Inzwischen geht es ihr besser, aber 100-prozentig fit ist sie noch nicht.

Fernsehpromi Natascha Ochsenknecht (56) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Sie sei in den letzten zehn Tagen „ausgeknockt“ gewesen und habe flach gelegen, sagte Ochsenknecht am Montag in einem Video bei Instagram. Sie habe üblen Husten und ganz schlimme Gliederschmerzen gehabt. „Meine Lunge hat gebrannt wie Feuer.“