Moderatorin : Nazan Eckes glaubt „an Allah, Gott und Jesus“

Hamburg Alle Religionen sind gleichberechtigt. Weiß Nazan Eckes, die daraus noch einen ganz praktischen Nutzen zieht.

TV-Moderatorin Nazan Eckes (43) will sich zu Hause nicht zwischen ihrer Religion und der ihres Mannes entscheiden. „Wir versuchen den Kindern zu erklären, dass wir an alles glauben. An Allah, an Gott, an Jesus“, sagte die RTL-Fernsehfrau der Zeitschrift „Gala“.