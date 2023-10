Fernsehen „NDR Talk Show“ mit Jubiläumsausgabe

So lautet denn die Prognose Meyer-Burckhardts, von 1994 bis 2001 und nun wieder seit 2008 als Gesprächsleiter dabei: „Dieses Format wird es noch lange geben.“ Spontan ergänzt Schöneberger - beruflich vielfältig unterwegs, privat Unternehmergattin und Mutter zweier Kinder: „Und zwar mit uns! Hubertus und ich haben sehr viel Zeit - und zwar auch zunehmend Zeit in Zukunft. Wenn alle anderen Engagements altersbedingt wegbrechen - der NDR hält uns die Stange. Und daran werden wir uns festbeißen - im Notfall festkleben am Sessel. Hier ist es so, wie wenn man Papst ist. Du weißt, du machst es im Zweifel bis ganz zum Schluss. Keiner redet mit uns über unseren Vertrag - ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, was für einen Vertrag ich habe.“