Pandemie : Neil Patrick Harris hatte Corona-Infektion

Los Angeles Zuerst dachte er, er hätte eine Grippe - „How I Met Your Mother“-Star Neil Patrick Harris und seine Familie kämpften bereits im Frühjahr gegen das Coronavirus.

Der amerikanische Schauspieler Neil Patrick Harris und seine Familie haben sich bereits im Frühjahr mit dem Coronavirus infiziert. „Es passierte sehr früh - Ende März, Anfang April“, sagte der 47-Jährige („How I Met Your Mother“) in einem Interview in der „Today“-Show.