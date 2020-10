Instagram : Nena löst Diskussionen um Verschwörungstheorien aus

Hamburg Die Sängerin gibt Rätsel auf mit ihren Äußerungen zu Corona. Sie schreibt, sie setze ihren gesunden Menschenverstand ein und wolle sich nicht „in die Dunkelheit“ ziehen lassen.

„Ich habe meinen gesunden Menschenverstand, der die Informationen und die Panikmache, die von außen auf uns einströmen, in alle Einzelteile zerlegt“, schrieb die Hamburgerin am Mittwoch auf der Internetplattform. So sei es ihr möglich, sich „nicht hypnotisiert von Angst in die Dunkelheit ziehen zu lassen“.