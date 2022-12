Royals : Netflix-Doku über Harry und Meghan: „Das wird hässlich“

London In den Trailern finden sich Anspielungen auf einen rücksichtslosen und teils rassistischen Umgang mit Meghan im Königshaus. Monarchie-Experten nehmen an: Sie und Harry werden kaum etwas zurückhalten.

Den ersten Teil der Dokumentation mit mehreren Episoden will Netflix am 8. Dezember veröffentlichen, die Fortsetzung „Volume II“ soll am 15. Dezember folgen.

Anspielungen auf rücksichtslosen Umgang mit Meghan

In den bislang veröffentlichten Trailern finden sich zahlreiche Anspielungen auf einen rücksichtslosen und teils rassistischen Umgang mit Meghan während ihrer Zeit im Königshaus. „Es ist ein schmutziges Spiel“, sagt Harry (38) darin über den Umgang des Boulevards mit seiner Frau in die Kamera - ein Vorwurf, der sich am Dienstag prompt auf mehreren Titelseiten der britischen Zeitungen wiederfindet. Dort ist außerdem mehrfach von „Krieg“ sowie von „Lügen“ die Rede - oft bebildert mit einer weinenden Meghan (41), die gleich mehrfach in den kurzen Netflix-Clips zu sehen ist.