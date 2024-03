Streaming Netflix zeigt Reality-Serie über die Kaulitz-Zwillinge

Netflix hat am eine Reality-Serie über die Kaulitz-Brüder angekündigt. Dabei sorgte Musiker und Moderator Tom Kaulitz mit einem Instagram-Post am Abend für Aufregung unter seinen Fans. Der Ehemann von Model Heidi Klum ist nämlich schon seit fast zehn Jahren bei Instagram, zeigt sich aber dort nicht sehr mitteilsam: „Ich habe noch nie etwas gepostet“, sagte der 34-Jährige vor Hunderten Zuschauerinnen und Zuschauern einer Netflix-Präsentation in Berlin. Er hat im offiziellen Account auch nur diesen einzigen Post stehen. „Du hast ja noch nicht einmal ein Profilbild“, amüsierte sich sein Zwillingsbruder Bill.