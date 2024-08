Bisexuelle Bachelorette Neue „Bachelorette“-Staffel: Stella und die „Woo-Girls“

In der ersten Episode lernt sie erst einmal - ganz klassisch - ausschließlich Männer kennen. Bei mehreren kleinen Speed-Dates in Thailand muss sie sich dabei auch schon gegen die ersten Kandidaten entscheiden und noch vor der großen ersten „Nacht der Rosen“ Schnittblumen verteilen. Nur ein mysteriöser, verschlossener Raum in der Kandidaten-Villa deutet zunächst darauf hin, dass in dieser Staffel einiges anders sein könnte als in der bisherigen. Denn dort werden wohl die fünf Kandidatinnen schlafen, die in diesem Jahr mit den Männern um die Gunst der „Bachelorette“ konkurrieren.