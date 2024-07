Fortsetzung des Kultfilms Neuer „Beetlejuice“ mit Winona Ryder beim Filmfest Venedig

Keaton spielt in „Beetlejuice Beetlejuice“ wieder den Poltergeist mit den wirren, grünen Haaren. Zum Schrecken von Lydia Deetz (Ryder) kehrt er zurück in ihr Leben. In dem Original-Film von 1988 spielte Ryder die junge Lydia, die mit ihren Eltern in ein Haus zieht, dessen Bewohner bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren.