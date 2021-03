Wahrzeichen : Neues Leben für rote Telefonzellen

Diese Telefonzelle wurde in eine kostenlose Bücherbörse umgewandelt. Foto: British Telecom/Press Association/dpa

London Sie dienen als Mini-Museum, zum Büchertausch oder sogar als Lebensretter: Die berühmten roten Telefonzellen in Großbritannien erleben ein Comeback.

Sie gehören zum Straßenbild in Großbritannien wie die Doppeldeckerbusse und der Linksverkehr: die roten Telefonzellen. Obwohl die meisten von ihnen nicht mehr zum Telefonieren benutzt werden, kündigte die British Telecom am Montag an, 4000 weitere Zellen im Land zur Verfügung zu stellen.