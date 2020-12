Soziales Engagement : Nico Santos wird Botschafter für SOS-Kinderdörfer

Berlin/Bremen Seit etwas mehr als 70 Jahren gibt es die SOS Kinderdörfer, in denen Kinder ein neues Zuhause finden. Die Hilfsorganisation wird jetzt auch von Nico Santos unterstützt.

Als Einstand will der Coach der TV-Sendung „Voice of Germany“ am 6. Dezember online ein Konzert spielen und Spenden sammeln. Die SOS Kinderdörfer setzen sich weltweit für die Bedürfnisse von Kindern in Not ein.