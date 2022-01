Leute : Nicolas Cage hält sich Krähe als Haustier

Nicolas Cage bei der Verleihung der Gotham Awards in New York. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Berlin Der Schauspieler Nicolas Cage gilt als Exzentriker. Nun spricht über sein ungewöhnliches Haustier.

Cage verriet in dem Interview auch den Namen des ungewöhnlichen Haustiers: Hoogan. Laut Zeitung lebt die Krähe in einer Kuppel in Cages Zuhause in Las Vegas. Auch habe sich das Tier angewöhnt, ihn zu beschimpfen. „Das ist lustig, zumindest für mich“, wurde der Schauspieler zitiert. Neben der Krähe hat Cage demnach weitere Haustiere: zwei Katzen namens Merlin und Teegra.