Hollywood : Nicole Kidman und Jamie Lee Curtis planen Serie

Schauspielerin Nicole Kidman, bekannt aus «Big Little Lies», spielt bald eine Rolle an der Seite von Jamie Lee Curtis. Foto: Evan Agostini/Invision via AP/dpa

Los Angeles Das Geheimnis ist gelüftet: Die Filmstars sollen bald gemeinsam auf dem Bildschirm zu sehen sein - und die Freude ist riesig.

Cornwall: „33 Jahre haben wir darauf gewartet“

Schon zuvor gab es Pläne für eine Verfilmung

Curtis hatte kürzlich für ihre Nebenrolle in der Science-Fiction-Komödie „Everything Everywhere All at Once“ eine Oscar-Nominierung erhalten. Kidman wirkte schon häufiger in TV-Projekten mit, darunter „Big Little Lies“ und „Nine Perfect Strangers“.