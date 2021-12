Gesundheit : Niederländische Ex-Königin Beatrix von Corona genesen

Lage Vuursche Die Ex-Königin war bereits vollständig geimpft, als sie in die Karibik zu einem Arbeitsbesuch reiste. Dennoch hat das Corona-Virus sie erwischt. Nach der Quarantäne ist sie wieder beschwerdefrei.

Die Mutter von König Willem-Alexander (54) war nach ihrer Rückkehr von einem Arbeitsbesuch auf der niederländischen Karibikinsel Curaçao am vergangenen Wochenende positiv auf Corona getestet worden und hatte sich daraufhin in häusliche Isolation begeben.

Die Ex-Königin sei vor ihrer Reise in die Tropen bereits vollständig geimpft gewesen, einschließlich der Booster-Impfung, berichtete ihr Sohn in einer Fernsehsendung. Daher habe sie bei ihren Erkältungssymptomen zunächst an die Klimaanlagen auf Curaçao gedacht. Aufgrund der Selbst-Isolation konnte Prinzessin Beatrix den 18. Geburtstag ihrer Enkelin Prinzessin Amalia am 7. Dezember nur virtuell mitfeiern.