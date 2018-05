später lesen Willem-Alexander und Máxima Niederländisches Königspaar in Luxemburg zu Gast FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Twittern

Teilen



Das niederländische Königspaar ist zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Luxemburg eingetroffen. König Willem-Alexander (51) und Königin Máxima (47) wurden am Mittwoch von Luxemburgs Großherzog Henri und seiner Frau Maria Teresa in der luxemburgischen Hauptstadt empfangen. dpa