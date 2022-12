Fernsehen : Nora Tschirner in ZDF-Show verletzt

Berlin In dem Weihnachtsspecial der Sendung „Dalli Dalli“ muss die Schauspielerin wegen eines Unfalls ein Spiel abbrechen. Tschirner nimmt es mit Humor - und bezeichnet den Vorfalls als „lustigsten Unfall der Welt“.

Schauspielerin Nora Tschirner (41) hat in der ZDF-Show „Dalli Dalli“ nach einem Unfall ein Spiel wegen einer Verletzung abgebrochen. In dem Weihnachtsspecial der Kult-Sendung, das in München aufgezeichnet wurde und am 25. Dezember (20.15 Uhr) mit Moderator Johannes B. Kerner (58) zu sehen sein soll, trug Tschirner laut eigener Aussage ein Hasenkostüm, Schneeschuhe und einen Staubwedelschwanz - und stürzte. „Bild“ hatte zuerst über den Vorfall berichtet und ihn als „Horror-Unfall“ bezeichnet.