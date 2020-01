Entwarnung : Norwegens König Harald aus Krankenhaus entlassen

Oslo Erleichterung in Norwegen: König Harald ist auf dem Weg der Besserung. Allerdings ist der Monarch noch krankgeschrieben.

Der norwegische König Harald V. kehrt nach einer Woche im Krankenhaus in den Palast zurück. Der 82 Jahre alte Monarch sei am Mittwoch aus dem Reichskrankenhaus in Oslo entlassen worden, teilte das Königshaus mit. Er sei jedoch weiterhin krankgeschrieben.