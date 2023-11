Royaler Besuch Norwegens Kronprinz Haakon besucht Deutschland

Begleitet wird Haakon von einer Wirtschaftsdelegation und Mitgliedern des norwegischen Kabinetts. Politische Treffen sind unter anderem geplant mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Zu den Kernthemen seines Besuchs zählen Wirtschaft, Energie, Schifffahrt und Verteidigung. So will Haakon am Dienstag das Rüstungsunternehmen Krauss-Maffei Wegmann (KNDS) in München besuchen, wo Norwegen 54 Leopard-2-Panzer bestellt hat. In Hamburg nimmt er an einer Wirtschaftskonferenz in der Industrie- und Handelskammer teil.