RTL-Show : Nullrunde im Dschungelcamp: Keiner muss nach Hause gehen

Köln/Murwillumbah Schontag in Australien: Damit beim Finale noch drei Kandidaten dabei sind, musste dieses Mal keiner das Camp verlassen.

In der RTL-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ hat am Abend keiner der teilnehmenden C-Promis das Camp verlassen müssen. Das verkündeten die beiden Moderatoren den verdutzten Kandidaten am Lagerfeuer.