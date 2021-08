Ex-US-Präsident : Obama feiert 60. Geburtstag - Party fällt kleiner aus

Washington Barack Obama ist 60 geworden. Berichte über die geplante Geburtstags-Party des Ex-Präsidenten hatten im Vorfeld Diskussionen ausgelöst.

Unter all seinen Leistungen steche heraus, dass Obama ein liebender Vater für die beiden gemeinsamen Töchter sei, schrieb sie. „Danke, dass du dich nie von der Last der Welt daran hast hindern lassen, ein wunderbarer Ehemann und Vater zu sein.“

In den vergangenen Tagen hatten Berichte über eine geplante Geburtstagsfeier am Wochenende mit angeblich Hunderten geladenen Gästen wegen steigender Corona-Zahlen in den USA für Aufsehen gesorgt. Eine Sprecherin Obamas teilte am Mittwoch mit, die Feier im Freien sei vor Monaten geplant worden, unter Berücksichtigung aller offiziellen Covid-Vorgaben.