Ohrfeige : Rapper schlägt Comedian Oliver Pocher ins Gesicht - Polizei ermittelt (Video)

Dortmund Bei dem Boxkampf in Dortmund haben nicht nur die Kontrahenten im Ring heftig ausgeteilt. Ein wütender Rapper schlug Comedian Oliver Pocher, der im Publikum saß, hart ins Gesicht, dass dieser fast vom Stuhl kippte. Von der Tat gibt es ein Video. Was bisher zu der Tat bekannt ist.

Nach einer Attacke auf Comedian Oliver Pocher am Rande eines Boxkampfes in Dortmund wird gegen einen Mann wegen Körperverletzung ermittelt. Am Samstagabend um 23.48 Uhr sei die Polizei von dem Vorfall verständigt worden, „wir haben noch in der Nacht ein Ermittlungsverfahren eingeleitet“, sagte der Dortmunder Polizeisprecher Peter Bandermann am Sonntag. Die verschiedenen Videos zu dem Vorfall würden als Beweis gesichert.