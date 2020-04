Corona-Hilfe : Oprah Winfrey spendet zehn Millionen Dollar

Los Angeles In den USA ist die Lage kritisch, aber es gibt auch großzügige Hilfe: Oprah Winfrey spendet Millionen im Kampf gegen das Virus.

„Ich spende, um Amerikanern während dieser Pandemie in Städten, im ganzen Land und in Gebieten, in denen ich aufgewachsen bin, zu helfen“, schrieb sie am Donnerstag auf Twitter.