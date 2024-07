Neben seinem Oscar-Triumph mit „Chinatown“ hatte Towne drei weitere Oscar-Chancen mit den Drehbüchern für „Das letzte Kommando“, „Shampoo“ und für „Greystoke - Die Legende von Tarzan, Herr der Affen“. Towne hatte mehrere Jahre an dem Skript für die Tarzan-Komödie geschrieben, sich dann aber mit den Produzenten überworfen. Er zog seinen Autorennamen zurück und gab im Abspann des Films stattdessen den Namen seines Hundes - „P.H. Vazak“ - ein. Unter diesem Pseudonym war Towne 1985 im Oscar-Rennen. Der Preis ging am Ende an das Drehbuch für „Amadeus“.