Schauspieler Oscar-Gewinner Louis Gossett Jr. gestorben

Der gebürtige New Yorker hatte schon mit 17 auf der Theaterbühne gestanden. Seinen ersten Filmauftritt hatte er 1961 an der Seite von Sidney Poitier in dem Drama „Ein Fleck in der Sonne“. Seine Fernsehrolle als Sklave in der Südstaaten-Serie „Roots“ (1977) brachte ihm eine Emmy-Trophäe ein. Später spielte er unter anderem in dem Abenteuerfilm „Die Tiefe“ mit Jacqueline Bisset und Nick Nolte einen Gangster, in Wolfgang Petersens Science-Fiction-Film „Enemy Mine - Geliebter Feind“ ein außerirdisches Wesen und in der Action-Reihe „Der stählerne Adler“ war er als Kampfpilot zu sehen.