Hochzeitsfeier : Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence hat geheiratet

New York Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence (29) hat einem Medienbericht zufolge ihren Verlobten Cooke Maroney geheiratet. Die Schauspielerin („Die Tribute von Panem“, „Silver Linings“) gab nach Informationen des US-Magazins „People“ zusammen mit ihrem 34 Jahre alten Partner am Samstag eine Feier für 150 Menschen.

Unter den Gästen auf einem Anwesen in Newport nördlich von New York an der US-Ostküste waren demnach die Sängerin Adele, Schauspielerin Emma Stone, Mode-Designerin Ashley Olsen oder die TV-Größe Kris Jenner. Eine entsprechende Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Lawrences Management blieb am Sonntag zunächst unbeantwortet.