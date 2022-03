Preisverleihung : Oscar-Verleihung: Diese nominierten Filme gibt es gratis auf YouTube

Los Angeles Die Oscars 2022 stehen vor der Tür und in der Filmbranche hoffen viele darauf, die prestigeträchtige Trophäe mit nach Hause zu nehmen. Einige nominierte Filme kann man vorab ohne Streaming-Abo ansehen.

Die Oscars 2022 finden nach deutscher Zeit in der Nacht von Sonntag auf Montag statt. Um 2 Uhr geht es los mit der Vergabe des größten Filmpreises der Welt. Dieses Mal gibt es Auszeichnungen in 23 Kategorien. Unter anderem dürfen Schauspieler, Regisseure, Komponisten und Kostümdesigner auf einen Oscar hoffen.

Nicht alle Filme, die für einen Oscar nominiert sind, kann man in Deutschland über die üblichen Streaming-Plattformen sehen. In einigen wenigen Fällen gibt es den Film aber sogar gratis auf YouTube zu sehen. Dabei geht es um ein paar Kurzfilme, die Chancen haben, in ihrer Kategorie einen Academy Award abzuräumen.