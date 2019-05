später lesen Keine Ruhestand Otto Waalkes hat noch große Projekte vor sich Teilen

Otto Waalkes (70) hat das gesetzliche Rentenalter schon überschritten - aber der Ruhestand ist nicht in Sicht. „Leider kommen wieder große Projekte auf mich zu“, sagte der Komiker am Donnerstagabend in Stuttgart. dpa