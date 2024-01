Britische Royals Palast: König Charles wie geplant im Krankenhaus

Charles kam am Freitagmorgen nun an der London Clinic an, in dem Krankenhaus wird auch seine Schwiegertochter Prinzessin Kate behandelt. Sie war kürzlich im Bauchraum operiert worden. Ihre Diagnose blieb privat, es soll sich aber nicht um eine Krebserkrankung handeln. Der Nachrichtenagentur PA zufolge soll Charles seine Schwiegertochter dort auch besucht haben.