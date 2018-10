später lesen Offline Palina Rojinski: Klassischer Wecker statt Handy am Bett FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

Twittern

Teilen



Schauspielerin und Moderatorin Palina Rojinski (33) versucht gerade, im Alltag öfter mal auf ihr Handy zu verzichten. Das sagte sie am Rande der „Tribute to Bambi“-Gala in Berlin. dpa