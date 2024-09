Netflix Paris-Schocker ist fast meistgesehener internationaler Film

„Im Wasser der Seine“ von Regisseur Xavier Gens mit Filmstars wie Bérénice Bejo und Nassim Lyes war der Netflix-Hit des Sommers und wochenlang in vielen Ländern an der Spitze der Netflix-Charts bei den nicht-englischsprachigen Filmen. Das Horrorwerk passte zu den Olympischen Spielen in der französischen Hauptstadt. In dem blutigen Schocker wird vor einem Triathlon-Wettbewerb in der Seine mitten in Paris ein sehr gefährlicher Hai geortet.